Müller-Doppelpack bei Tor-Gala! Bayern fertigt Union Berlin ab

Bayern München hat die Abfuhr von Wunsch-Trainer Julian Nagelsmann zumindest sportlich bestens verdaut und seine Pflicht im Bundesliga-Alltag mit Bravour erfüllt.

Der deutsche Fußball-Rekordmeister siegte einen Tag nach der Vertragsverlängerung des Bundestrainers beim DFB mit 5:1 (2:0) bei Union Berlin und tankte eineinhalb Wochen vor dem Königsklassen-Kracher gegen Real Madrid weiteres Selbstvertrauen.

Leon Goretzka (29.), Harry Kane (45.+1), Thomas Müller (53., 66.) und Mathys Tel (62.) trafen zum Sieg für spielfreudige Münchner, die den Rückenwind aus dem emotionalen Einzug ins Halbfinale der Champions League unter der Woche mitnahmen und den zweiten Tabellenplatz festigten. Für Union wird die Lage im Abstiegskampf hingegen prekärer, der Puffer auf den Relegationsrang beträgt nach der dritten Niederlage in Folge nur drei Zähler.

Konrad Laimer kam beim Schützenfest ab der 71. Minute zum Einsatz. Das 1:5 durch Yorbe Vertessen (90.) war Unions erstes Tor nach 387 Minuten. Der Dritte Stuttgart könnte mit einem Sieg in Bremen am Sonntag wieder an Punkten mit den Münchnern gleichziehen.

(SID)/Bild: Imago