Mündliche Einigung: Kalajdzic kurz vor Leihe zu Eintracht Frankfurt

Bei den Wolves läuft der Vertrag des 26-Jährigen noch bis Sommer 2027. Der Angreifer kam in der laufenden Saison in 20 Ligaspielen elfmal zum Einsatz, davon aber lediglich einmal von Anfang an – bei insgesamt 159 Minuten. Dabei erzielte Kalajdzic zwei Tore

Auch Stuttgart fühlt bei Ex-Stürmer vor

Als Nebenbuhler hat sich auch noch der VfB Stuttgart dazugesellt. Allerdings gehen die Schwaben aktuell davon aus, dass Topstürmer Serhou Guirassy im Winter bleiben wird.

Damit wäre Kalajdzic kein Thema, aber der VfB muss für den Fall der Fälle vorbereitet sein. Deshalb hat Sportdirektor Fabian Wohlgemuth beim Ex-Stuttgarter vorgefühlt. Kalajdzic stand von 2019 bis 2022 beim VfB Stuttgart unter Vertrag und erzielte in dieser Zeit 22 Tore in 51 Bundesliga-Spielen.

Option Nummer eins für den groß gewachsenen Stürmer ist und bleibt aber Eintracht Frankfurt. Die Adler warten im Grunde genommen nur noch auf das grüne Licht aus England. Nach Sky-Informationen soll dieser Deal in den nächsten Tagen über die Bühne gehen. Plettenbergs Prognose: „Ich gehe davon aus, dass diese Leihe zu Eintracht Frankfurt klappen wird.“