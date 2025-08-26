Ein Wunder von Sturm Graz ist ausgeblieben. Österreichs Fußball-Meister gewann am Dienstag zwar in Klagenfurt das Playoff-Rückspiel gegen Bodø/Glimt 2:1, zog nach der Auswärts-0:5-Schlappe im Kampf um den Einzug in die Champions League gesamt aber deutlich den Kürzeren.

Während die Norweger ihre Premiere in der „Königsklasse“ geben dürfen, geht es für die Grazer in der Ligaphase der Europa League weiter.

HIGHLIGHTS | Sturm Graz – FK Bodö/Glimt | Playoff-Rückspiel

Das sind die Reaktionen zum Playoff-Rückspiel zur Fußball-Champions-League Sturm Graz – Bodø/Glimt (2:1/via Sky):

Jürgen Säumel (Sturm-Trainer): „Es war ein ordentlicher Auftritt, ich glaube, dass wir gezeigt haben, dass das in Norwegen vergangene Woche nur ein Ausrutscher war. Wir haben Charakter gezeigt. Man hat gesehen, dass wir den Sieg ein Stück weit mehr wollten, deshalb sind wir auch belohnt worden. Bodø/Glimt ist aber verdient aufgestiegen.“

Säumel nach Rückspiel-Sieg: „Mannschaft hat Charakter gezeigt“

Seedy Jatta (Sturm-Torschütze): „Ich bin froh über den Sieg. Aber das hätte das erste Spiel sein sollen, dann gewinnen wir das zweite auch. Wir müssen es viel besser machen, als wir es gemacht haben.“

Jatta enttäuscht: „Tor bedeutet mir relativ wenig“

Otar Kiteishvili (Sturm-Mittelfeldspieler): „Natürlich haben wir aufgrund des ersten Spiels gewusst, dass unsere Chancen gering sind. Solche schwierigen Momente passieren, es ist die Aufgabe als professioneller Spieler aufzustehen und wieder Leistung zu bringen. Natürlich sind wir enttäuscht, wir wollten Champions League spielen, aber sie haben es mehr verdient, man muss ihnen gratulieren. Sie waren speziell in der ersten Partie besser als wir. Es waren heute positive Sachen dabei, ein gutes Beispiel, dass wir als Team wachsen können.“

Kiteishvili über Sturm-Kader: „Nicht mein Job, darüber zu sprechen“

(Red./APA).

Beitragsbild: GEPA.