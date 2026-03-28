WM-Mitgastgeber Kanada hat auf dem Weg zur Endrunde im Sommer die erste Niederlage im Jahr 2026 gerade noch abwenden können.

Die Truppe von Teamchef und Ex-Salzburg-Coach Jesse Marsch trennte sich am Samstag im BMO Field in Toronto von Island mit 2:2. Die Gastgeber zeigten dabei Comeback-Qualitäten, konnten einen 0:2-Pausenrückstand egalisieren. Hauptverantwortlich dafür war Juventus-Turin-Stürmer Jonathan David mit einem Foul-Elfmeter-Doppelpack (67., 75.) und seinen Teamtoren Nummer 40 und 41.

Ohne ihren angeschlagenen Leistungsträger Alphonso Davies hatten die Kanadier zwar schon vor der Pause mehr Ballbesitz und ein Chancenübergewicht, die Tore fielen aber nur aufseiten des WM-Zuschauers. Real-Sociedad-Stürmer Orri Oskarsson traf doppelt (9., 21.). Der 21-Jährige profitierte von einem zu kurzen Miller-Rückpass und schoss kurze Zeit später nach einem idealen Ellertsson-Zuspiel neuerlich ein. Die Kanadier beendeten die Partie zu zehnt, da Tajon Buchanan wegen eines Ellbogenchecks in der 80. Minute ausgeschlossen wurde. Ihr erstes Match in diesem Jahr hatten die Kanadier am 18. Jänner mit 1:0 gegen Guatemala gewonnen.

Japan besiegt Schottland knapp

Kanada trifft neben Italien oder Bosnien-Herzegowina in der Gruppe B auf Katar und die Schweiz, die beiden weiteren Partien finden in Vancouver statt. Das Toronto Stadium ist mit etwa 45.000 Plätzen der kleinste der 16 Spielorte. Circa 17.000 Plätze davon sind temporäre Aufbauten. Rangnick zufrieden: ÖFB-Team mit „kindlicher Spielfreude“

Am 12. Juni bestreitet Kanada an selber Stelle sein erstes Gruppenspiel – gegen Italien oder Bosnien-Herzegowina. Eine knappe Niederlage setzte es für Schottland im Glasgower Hampden Park. Den Treffer zum 1:0-Sieg der etwas gefährlicheren Japaner erzielte Junya Ito nach Shiogai-Vorarbeit in der 84. Minute.

(APA/SID).

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