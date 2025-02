Nach 0:2-Rückstand: ManUnited nimmt bei Everton einen Punkt mit

Englands Fußball-Rekordmeister Manchester United hat in der Premier League einen Schritt aus einer Krise verpasst.

Am Samstag waren die „Red Devils“ bei Everton lange mit 0:2 in Rückstand, retteten aber noch ein 2:2-Remis. Everton verbesserte sich vorerst auf den zwölften Rang der Tabelle, Manchester ist weiterhin 15.

Beto (19.) und Abdoulaye Doucoure (33.) schossen Everton in der ersten Hälfte in Führung, doch Tore von Bruno Fernandes (72.) und Manuel Ugarte (80.) brachten United nach dem Seitenwechsel wieder heran. In den Schlussminuten bewahrte Schiedsrichter Andrew Madley Manchester nach einer VAR-Intervention noch vor einem Elfmeter, nachdem Matthijs de Ligt anscheinend im Strafraum am Trikot seines Gegenspielers gezogen hatte. Madley gab keinen Strafstoß und beendete die Partie wenig später.

(APA) / Bild: Imago