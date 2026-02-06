Nach 0:3-Abfuhr im November: Liverpool will Revanche gegen ManCity

Mit einem zusätzlichen Boost verteidigt Arsenal am Wochenende seinen Sechs-Punkte-Vorsprung an der Spitze der englischen Fußball-Premier-League.

Der Club aus London hat am Dienstag erstmals seit sechs Jahren wieder das Finale eines nationalen Cup-Bewerbs erreicht und will den Schwung ins Heimspiel gegen Sunderland mitnehmen. Der Schlager der Runde steigt am Sonntag in Liverpool im Duell des Meisters mit Manchester City.

Arsenal steht nach dem Erfolg über den Stadtrivalen Chelsea im Finale des Ligacups und bestreitet erstmals seit 2020 daher wieder ein Endspiel im Wembley-Stadion. „Das sind die besten Vitamine, die du deinem Körper geben kannst“, meinte Trainer Mikel Arteta über das zusätzliche Selbstvertrauen für seine Truppe. Das große Ziel ist der erste Meistertitel seit 22 Jahren, für den sich die Gunners aktuell sechs Punkte Vorsprung auf Manchester City herausgespielt haben.

Liverpool mit Revanchegelüsten

Die Elf von Pep Guardiola gastiert zum Abschluss der Runde beim Lokalrivalen in Liverpool, der sich für die 0:3-Abfuhr im November revanchieren will. „Jetzt können wir sehen, wie weit wir in unserer Entwicklung sind“, erklärte Liverpool-Trainer Arne Slot. Der Titelverteidiger liegt auf Rang sechs mit wohl schon aussichtslosen 14 Punkten Rückstand auf Arsenal. Noch mitten im Titelrennen ist der Tabellendritte Aston Villa, der sieben Zähler zurückliegt und am Samstag in Bournemouth gastiert.

Der oberösterreichische Trainer Oliver Glasner hofft mit Crystal Palace am Sonntag beim Tabellennachbarn Brighton and Hove Albion auf das Ende einer Negativserie. Die Londoner sind in der Premier League seit zwei Monaten bzw. neun Spielen sieglos und auf Platz 15 abgerutscht.

(APA) Foto: Imago