Nach 17 Pflichtspielen: Feldhofer in Belgien entlassen

Ferdinand Feldhofer muss bei Cercle Brügge nach nur 17 Pflichtspielen wieder den Trainer-Sessel räumen.

Wie der belgische Fußball-Erstligist am Montag bekannt gab, wurde die Zusammenarbeit mit dem Steirer beendet. Es sei nicht gelungen, den Club aus der Gefahrenzone zu bringen, hieß es. Cercle belege nur den enttäuschenden 13. Platz. Feldhofer hatte den Posten Mitte Dezember des Vorjahres angetreten, der Conference-League-Starter hatte sich zuvor von Miron Muslic getrennt.

Feldhofer holt nur fünf Sieg in 17 Partien

Feldhofers Vertrag in Brügge wäre bis Saisonende gelaufen, es gab eine Option auf Verlängerung. In den 17 Partien mit Cercle gelangen dem 45-Jährigen fünf Siege bei vier Niederlagen und acht Remis. In der Conference League kam im Achtelfinale gegen Jagiellonia Bialystok aus Polen das Aus.

Anders als in der Vorsaison unter Muslic muss der Club nun im Relegations-Playoff der Pro League um den Klassenerhalt kämpfen.

(APA)

Bild: Imago