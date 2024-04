Nach Fehlschuss: Schlotterbeck mit verbalem Schlagabtausch

Dortmunds Nico Schlotterbeck hat nach dem Rückschlag gegen den VfB Stuttgart verärgert auf Nachfragen von Sky-Reporter Patrick Wasserziehr zu seiner vergebenen Großchance reagiert.

Der Innenverteidiger hatte den nach einer Parade von VfB-Torwart Alexander Nübel zurückgeprallten Ball aus kurzer Distanz nicht im Tor untergebracht. Der offizielle Liveticker der Deutschen Fußball Liga kommentierte die Szene zu Beginn der Schlussphase mit: „Das muss das 1:1 sein!“

Sky gibt den verbalen Schlagabtausch wider:

Patrick Wasserziehr: „Die größte Chance, müssen wir ehrlicherweise sagen, hatten Sie. Warum haben Sie den ganz simpel gefragt nicht gemacht?“

Nico Schlotterbeck: „Das ist tatsächlich eine blöde Frage.“

Wasserziehr: „Ich finde die gar nicht so blöd. Ich finde sie nur schlicht und zutreffend.“

Schlotterbeck: „Ich fand sie tatsächlich blöd.“

Wasserziehr: „Warum?“

Schlotterbeck: „Weil Sie vielleicht noch nie Fußball gespielt haben.“

Wasserziehr: „Ich kann Ihnen das kurz sagen. Ich spiele seit 50 Jahren Fußball.“

Schlotterbeck: „Ja, ja. Aber ich glaube nicht auf dem Niveau!“

Wasserziehr: „Ne, aber war auch ganz ok.“

Schlotterbeck: „Ja, wäre gut, wenn Sie mich aussprechen lassen. Ich glaube, dass ich den machen muss. Das weiß ich. Aber dann eine Wieso-Frage zu stellen, ist schwer. Ich weiß selber, dass ich den machen muss. So ist es nun mal.“

Wasserziehr: „Die Frage zielte darauf, warum nicht? Waren Sie da überhastet? Oder was war das? Das kann ja passieren, das ist ja überhaupt nicht impliziert in der Frage.“

Schlotterbeck: „Ja, klar. Das kann passieren. Ich wollte nicht, dass es passiert. Es ist nun mal passiert. So ist der Fußball, das ist ein Fehlerspiel. In dem Moment habe ich den Fehler begangen. So ist es.“

(sport.sky.de).