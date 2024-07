Nach Final-Niederlage: Southgate tritt als England-Trainer ab

Nach der EM-Finalniederlage ist Gareth Southgate als Teammanager der englischen Fußball-Nationalmannschaft zurückgetreten.

Das teilte der englische Verband FA am Dienstag mit, nachdem die Three Lions das Endspiel am Sonntag in Berlin gegen Spanien (1:2) verloren hatten. Southgates Vertrag wäre am Jahresende ausgelaufen.

„Es ist Zeit für einen Wechsel und für ein neues Kapitel. Das Finale am Sonntag in Berlin gegen Spanien war mein letztes Spiel als englischer Nationaltrainer“, sagte Southgate in einer Erklärung.

Der 53-Jährige hatte mit den Three Lions bei der Europameisterschaft zum zweiten Mal nach 2021 ein Finale erreicht – und dort erneut eine Niederlage kassiert. Vor drei Jahren hatte England im eigenen Land im Elfmeterschießen gegen Italien das Nachsehen, am Sonntagabend zog Southgates Team auch gegen Spanien nach der regulären Spielzeit den Kürzeren.

(SID)/Bild: Imago