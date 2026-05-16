Nach fünf Kreuzbandrissen: Austria-Profi beendet Karriere

Abschied vom aktiven Fußball mit nur 22 Jahren: Austria-Eigengewächs Ziad El Sheiwi beendet nach fünf Kreuzbandrissen seine Karriere.

Dies teilen die „Veilchen“ via Aussendung mit. Seit Dezember 2021 erlitt der FAK-Eigenbauspieler insgesamt fünf der schwerwiegenden Verletzungen und entschloss sich nun zum Rücktritt. Seine Verabschiedung folgt im Rahmen des morgigen Heimspiels gegen den LASK (morgen ab 13:30 Uhr LIVE bei Sky Sport Austria!).

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El Sheiwi: „Manchmal entscheidet nicht der Wille“

„Manchmal entscheidet nicht der Wille, sondern der Körper. Heute muss ich schweren Herzens bekanntgeben, dass meine Reise als Fußballprofi endet. Wer mich kennt, weiß, wie sehr ich diesen Sport geliebt habe und wie hart ich für jedes Comeback gekämpft habe“, erklärt der Linksverteidiger die Entscheidung in einem emotionalen Statement: „Es ist nicht das Ende, das ich mir gewünscht habe, aber ich bin dankbar für alles, was der Fußball mir gegeben hat: Erinnerungen fürs Leben, besondere Menschen und Erfahrungen, die mich für immer prägen werden.“

El Sheiwi & Wustinger im Herbst 2024 über Comeback-Pläne

Für die Austria kam El Sheiwi auf sieben Pflichtspiele. Sein Bundesligadebüt hatte er im Alter von 17 Jahren gefeiert, womit er als große Zukunftshoffnung in Wien-Favoriten galt. Nach fünf Kreuzbandrissen – vier im linken und einen im rechten Knie – folgt nun aber der Rücktritt.

(Red./Austria Wien/APA.)

Beitragsbild: GEPA.