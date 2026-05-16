Südkorea nominiert Austria-Profi für WM-Kader

Fixe WM-Teilnahme für einen Profi des FK Austria Wien: Tae-seok Lee steht im Kader von Gruppe-A-Team Südkorea.

Der FAK-Profi überzeugte im Nationalteam als mittlerweile fixe Größe und steht erwartungsgemäß im finalen Aufgebot. Zuletzt wirkte er auch im März-Testspiel gegen Österreich rund eine Stunde lang im linken Mittelfeld mit. Ebenso nominiert ist mit Hee-chan Hwang ein ehemaliger Salzburg-Stürmer. Erwartungsgemäß nicht im Kader steht hingegen Austrias Kang-hee Lee, der bislang nur für Nachwuchsauswahlen nominiert wurde.

Südkorea setzt bei der Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada auch auf ein Trio aus der deutschen Bundesliga. Bayerns Innenverteidiger Min-jae Kim, der Mainzer Jae-sung Lee und der ehemalige deutsche U21-Nationalspieler Jens Castrop von Borussia Mönchengladbach wurden von Nationaltrainer Myung-bo Hong in den Kader für die Endrunde berufen.

MLS-Star Son führt Südkoreas WM-Aufgebot an

Angeführt wird das Aufgebot von Heung-min Son. Der frühere Tottenham-Star, der mittlerweile in der MLS für Los Angeles FC spielt, steht vor seiner vierten Weltmeisterschaft, das Land vor seiner zwölften. In der Gruppe A trifft Südkorea auf Co-Gastgeber Mexiko, Tschechien und Südafrika.

Castrop ist erst seit vergangenen August für das Heimatland seiner Mutter spielberechtigt. Der in Düsseldorf geborene Mittelfeldspieler hatte zuvor sämtliche deutsche Junioren-Nationalmannschaften durchlaufen, für die U21-Auswahl kam er zu vier Einsätzen.

(Red./APA).

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