Haiti nominiert Fünftliga-Torhüter in WM-Kader

Aus der 5. Liga zur WM: Torhüter Josué Duverger vom deutschen Oberligisten FC Cosmos Koblenz ist bei der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada dabei.

Der 26-Jährige ist Teil des Kaders der haitianischen Nationalmannschaft. „Eine große Ehre für unseren Verein und ein stolzer Moment für die gesamte Gemeinde“, schrieb Cosmos Koblenz auf der vereinseigenen Homepage.

„Für uns ist er nicht nur ein Torwart. Er ist ein Vorbild an Haltung, Charakter und Bescheidenheit. Jemand, der zeigt, was möglich ist, wenn man an sich glaubt. Wir sind unglaublich stolz auf seine Geschichte und auf das, was jetzt vor ihm liegt“, hieß es weiter.

Sechs Länderspiele reichen für WM-Teilnahme

Erstmals seit 1974 hat sich Haiti wieder für eine Endrunde qualifiziert. Duverger, der als dritter Torwart geführt wird, kam in der WM-Qualifikation auf einen Einsatz. Insgesamt bestritt er seit seinem Debüt 2018 sechs Länderspiele.

Beim Turnier trifft Haiti in Gruppe C auf Schottland, Brasilien und Marokko.

(SID/Red).

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