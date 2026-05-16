Neuer oder Baumann? Ilzer äußert sich zu WM-Tormannfrage

Christian Ilzer will sich an der Torhüterdiskussion in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft um Oliver Baumann und Manuel Neuer nicht beteiligen.

„Ich bin nicht Julian Nagelsmann. So lange er nicht bei mir an der Seitenlinie steht und mir sagt, wie ich coachen soll, werde ich mich niemals in seine Angelegenheiten einmischen“, sagte der Hoffenheimer Trainer auf der Pressekonferenz vor dem letzten Bundesliga-Spieltag in Deutschland (das TSG-Saisonfinale bei Borussia Mönchengladbach HEUTE ab 15:30 Uhr LIVE bei Sky!).

„Lassen keine Hektik aufkommen“: Ilzer mit Vorfreude vor Entscheidung um CL

Er sei sich grundsätzlich sicher, dass Baumann „zu 100 Prozent perfekt“ seine Rolle als Nummer eins bei der WM ausüben würde. Der Schlussmann der TSG habe „seine Visitenkarte“ durch Leistungen abgegeben und sei als Persönlichkeit zudem „ein Kapitän, wie man ihn sich als Trainer nur wünschen kann“. Er selbst bespreche das Thema WM nicht mit Baumann. „Ich unterhalte mich mit Oli viel über Dinge, die unsere Mannschaft betreffen“, betonte Ilzer: „Darauf ist er zu 100 Prozent fokussiert.“

Die Diskussionen in der Torwartfrage der deutschen Nationalmannschaft waren vor der Kadernominierung am kommenden Donnerstag wieder größer geworden. Laut verschiedener Medien wird zumindest über den Namen Neuer diskutiert.

(SID).

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