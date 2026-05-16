Wer steigt heute ab? So tippt die Sky-Community

Abstiegsgipfel in der 32. Runde der ADMIRAL Bundesliga: Blau-Weiß Linz und der GAK kämpfen (HEUTE ab 16 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria – mit Sky X streamen!) im direkten Duell gegen den Abstieg. Vorab haben wir die Sky-Community befragt, welche Mannschaft ihrer Meinung nach den bitteren Gang in die 2. Liga antreten muss.

Das Duell verspricht höchste Spannnung bis zum Schluss – und genau damit rechnen auch die Sky-User, die fast für ein 50:50-Ergebnis sorgen. Mit 50,8 Prozent der Stimmen rechnet die minimale Mehrheit mit einem Abstieg von Blau-Weiß Linz trotz des Heimvorteils. 49,2 Prozent der Fans erwarten hingegen eine Niederlage des GAK und damit die schnelle Rückkehr in die 2. Liga.

GAK wegen Punkteteilung mit Nachteil

Die Grazer haben bekanntlich ein Plus von drei Punkten auf das Tabellenende, würden bei Punktegleichheit aber fix als Letzter durchs Ziel gehen, da ihre Punktzahl nach dem Grunddurchgang im Gegensatz zu jener von Altach, WSG und Blau-Weiß nicht abgerundet wurde. Dieses Szenario wollen die Gäste unbedingt vermeiden und nehmen sich ein Beispiel an den jüngsten beiden direkten Duellen, die die Athletiker mit 3:1 und 2:1 jeweils in Graz für sich entscheiden konnten.Das erste Saisonduell – als einziges bisher in Linz – gewann Blau-Weiß jedoch im September deutlich mit 3:0.

(Red./APA.)

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