Nach gutem Start: Halep verliert bei Comeback

Die rumänische Tennisspielerin Simona Halep hat trotz aussichtsreichen Beginns nur ein kurzes Comeback nach ihrer Dopingsperre erlebt. Bei ihrem ersten Match seit der Reduzierung ihres Spielverbots scheiterte die zweimalige Grand-Slam-Siegerin beim WTA-Turnier in Miami (live auf Sky – streame mit dem Sky X-Traumpass) an der früheren Weltranglistenzweiten Paula Badosa aus Spanien mit 6:1, 4:6, 3:6. Knapp zwei Stunden stand Halep dabei auf dem Platz.

Dennoch zeigte sich Halep zufrieden. „Der heutige Tag wird sich immer wie ein Sieg anfühlen“, schrieb die 32-Jährige in den Sozialen Netzwerken. Erst am 5. März war Haleps Sperre vom Internationalen Sportgerichtshof CAS von vier Jahren auf neun Monate reduziert worden, diese Strafe hatte sie zu diesem Zeitpunkt verbüßt. Für das Turnier in Miami hatte sie eine Wildcard erhalten – was nicht allen Spielerinnen gefiel.

Wozniacki-Aussagen sorgen für Aufsehen

„Das richtet sich nicht direkt gegen Simona, aber wenn jemand absichtlich betrügt, wenn jemand positiv auf Doping getestet wurde… Ich verstehe, warum ein Turnier einen großen Star im Turnier haben will. Aber ich glaube nicht, dass man jemandem nachträglich eine Wildcard geben sollte“, sagte die frühere Weltranglistenerste Caroline Wozniacki nach ihrem Erstrundensieg gegen die Französin Clara Burel. Halep zeigte sich verwundert über die Worte der Dänin.

„Warum hat sie das gesagt? Ich habe nichts falsch gemacht. Ich habe nicht geschummelt. Ich habe nicht gedopt“, sagte Halep: „Es ist also besser, wenn wir die Entscheidung des CAS lesen, dass es ein kontaminiertes Nahrungsergänzungsmittel war. Ich habe nie gedopt, also bin ich keine Betrügerin.“

Halep war im vergangenen Jahr von der International Tennis Integrity Agency (ITIA) wegen zweier Verstöße gegen die Anti-Doping-Bestimmungen für vier Jahre gesperrt worden. Ihr bis dato letzter Auftritt war bei den US Open 2022.

