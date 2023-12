Nach Investoren-Einstieg an Heiligabend bei United: Ten Hag zuversichtlich

Teammanager Erik ten Hag vom englischen Fußball-Rekordmeister Manchester United glaubt an Rückendeckung durch den neuen Investor Jim Ratcliffe und dessen Ineos-Gruppe. „Sie wollen mit mir arbeiten, ich will mit ihnen arbeiten. Wir werden die Gespräche führen, also werden wir sehen“, sagte der angeschlagene ten Hag.

Der englische Milliardär Ratcliffe war an Heiligabend nach langem Hin und Her bei United als Investor eingestiegen, er übernimmt bis zu 25 Prozent der Anteile und damit auch die Verantwortung für den sportlichen Bereich. Laut der BBC soll der 71-Jährige etwas mehr als 1,4 Milliarden US-Dollar (rund 1,18 Milliarden Euro) zahlen. Ratcliffe ist Chef des Chemieunternehmens Ineos.

„Der Zeitplan ist so eng, dass ich bisher keine Zeit hatte, mit ihnen zu sprechen, aber das wird kommen und ich freue mich darauf“, sagte ten Hag. United läuft sportlich den Ansprüchen hinterher, in der Premier League steht der Traditionsklub nur auf Tabellenrang sieben.

(SID)/Bild: Imago