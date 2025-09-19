Nach LASK-Abgang: Boateng beendet Karriere

Der deutsche Fußball-Weltmeister von 2014, Jérôme Boateng, hat seine aktive Laufbahn beendet.

Der gebürtige Berliner, der mit Bayern München unter anderem zweimal die Champions League gewonnen hatte, gab diesen Schritt am Freitag in einem Video bei Instagram bekannt. Der 37-Jährige, der in seiner Karriere den WM-Titel 2014 in Brasilien geholt hatte, hatte seinen Vertrag beim LASK in der ADMIRAL Bundesliga Mitte August aufgelöst.

Boateng nur mit wenigen LASK-Einsätzen

Nach seinem Abschied vom FC Bayern im Sommer 2021 war der Verteidiger mehrere Monate vereinslos, kam für zwei Jahre bei Olympique Lyon und anschließend für ein halbes Jahr beim US Salernitana in Italien unter, ehe er 2024 nach Linz wechselte. Für Aufsehen sorgte sein Wechsel aufgrund von Gerichtsprozessen hauptsächlich abseits des Platzes. Für den LASK absolvierte er allerdings nur 14, meist kurze Einsätze. Außerdem spielte Boateng für Hertha BSC, den Hamburger SV und Manchester City.

