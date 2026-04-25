Nach „Last-Minute-Patzer“: La-Liga-Entscheidung beim Clasico?

Nach dem Last-Minute-Patzer von Real Madrid ist der Ligatitel für Erzrivale FC Barcelona spanischen Medien zufolge nur noch Formsache. „Real bestätigt seinen Abschied“, schrieb das Sportblatt AS nach dem 1:1 der Königlichen bei Real Betis am Freitag in Sevilla. „Weißer Schiffbruch“, titelte die Zeitung Sport. Gewinnt Titelverteidiger FC Barcelona am heutigen Samstag beim FC Getafe vor den Toren der spanischen Hauptstadt, wächst der Rückstand von Real auf satte elf Punkte.

In den nächsten beiden Partien geht es für Real zweimal nacheinander nach Katalonien: Am 3. Mai gegen Espanyol, eine Woche später gegen Barca im Camp Nou – wo möglicherweise sogar die Titelentscheidung fallen könnte. „Der Fußball, launisch wie kaum etwas anderes, scheint entschlossen, die Geschichte auf einen einzigen Punkt zusteuern zu lassen. Und dort wartet das Clasico“, schrieb die Marca.

Nach der Trennung von Xabi Alonso steuert Real auf eine komplett enttäuschende Saison zu. „Arbeloa war keine Lösung“, stellte AS zum Alonso-Nachfolger fest. Vor allem die jüngste Bilanz ist für Real-Verhältnisse erschreckend: In den vergangenen sechs wettbewerbsübergreifenden Pflichtspielen gelang dem Team von Edelreservist David Alaba nur ein Sieg – gegen Liga-Abstiegskandidat Alavés mit 2:1. Ansonsten: drei Niederlagen und das Remis in Sevilla. In der Champions League schied Real gegen Bayern München im Viertelfinale aus.

(APA)

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