Nach Leihe: Gala verpflichtet Icardi fest von PSG

Mauro Icardi wird auch nächstes Jahr weiter für Galatasaray auflaufen. Nachdem er in der abgelaufenen Saison bereits leihweise für die Istanbuler aktiv war, hat der Klub den argentinischen Stürmer nun fest von Paris Saint-Germain übernommen.

In Paris gab es für ihn in der Offensive keinen wirklichen Platz mehr, bei Demir-Klub Gala hat er seinen Torriecher in der vergangenen Spielzeit bereits mit 22 Toren in 24 Ligaspielen unter Beweis gestellt. Die Zusammenarbeit zwischen den Türken und dem 30-Jährigen wird also fortgesetzt, Berichten zufolge fließen rund 10 Millionen Euro in Frankreichs Hauptstadt.

Bild: Imago