Nach Liverpool-Abschied: Salah-Rückkehr zu Ex-Verein?

Mohamed Salah erwägt laut einem Bericht der Gazzetta dello Sport eine Rückkehr zur AS Rom, wenn er im Sommer den FC Liverpool verlässt.

Salah hatte dort einst in zwei Jahren (2015 bis 2017) 34 Tore in 83 Spielen erzielt. Eine Herausforderung könnte hierbei allerdings das enorme Gehalt des 33-jährigen Ägypters darstellen, der aktuell ein Nettogehalt von zwölf Millionen Euro bezieht. Die Roma hat derweil intern eine Obergrenze bei vier Millionen Euro netto festgelegt.

Abschied fix: Die Salah-Optionen

Neben einem Verbleib in Europa sind auch Saudi-Arabien und die MLS denkbare Optionen.

Klopp empfiehlt Liverpool offenbar Leipzig-Shootingstar

Jürgen Klopp empfiehlt dem FC Liverpool laut The Sun dazu, Yan Diomande als Ersatz für Mohamed Salah zu verpflichten. Nach Sky-Sport-Informationen beschäftigt sich der amtierende Premier-League-Champion bereits mit dem Shootingstar von RB Leipzig.

Salah hatte jüngst seinen Abschied von Anfield zum Ende der Saison verkündet. Ein Nachfolger auf der Liverpooler Außenbahn wird demnach nun gesucht. Dem Medienbericht zufolge lautet der Rat des ehemaligen LFC-Trainers und aktuellen Global Head of Soccer von Red Bull Klopp, unbedingt Diomande zu holen.

Im vergangenen Sommer für 20 Millionen Euro von CD Leganes aus Spanien gekommen, startet der 19-jährige Ivorer bei RB in dieser Saison richtig durch. In 29 Pflichtspielen kommt der Tempodribbler auf bislang elf Tore und acht Vorlagen.

Leipzig möchte Diomande von einem Verbleib über den Sommer hinaus überzeugen. Sollten allerdings Angebote bis zu 100 Millionen Euro eintreffen, würde man sich gesprächsbereit zeigen. Der aktuelle Vertrag ist datiert bis zum Sommer 2030.

(sport.sky.de)

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