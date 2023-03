Nach Mega-Ansage von Sky-Experte Hamann: Was läuft da mit Osimhen?

via

via Sky Sport Austria

„Victor Osimhen wäre die beste Lösung!“, das sagt Sky-Experte Didi Hamann in Richtung des FC Bayern. Über jenen 24 Jahre alten Topstürmer von SSC Napoli der mit seinem Doppelpack am Mittwochabend gegen Eintracht Frankfurt (3:0) hauptverantwortlich für den Einzug seines Teams ins Viertelfinale der Champions League gewesen ist.

Gut möglich, dass Osimhen dann sogar auf die Bayern trifft, die zuletzt immer wieder mit dem Nigerianer in Verbindung gebracht werden und laut Hamann bei Osimhen zuschlagen sollten, wenngleich der Sky-Experte hinzufügt: „Finanziell wird das für die Bayern wahrscheinlich nicht machbar sein.“

Die Bayern-Verantwortlichen wissen um die Stärken Osimhens, der Ex-Wolfsburger wurde den Münchnern im vergangenen Sommer sogar angeboten. Heiß wurde es jedoch nie und soll es auch im kommenden Sommer nicht werden. Stand jetzt. Denn Osimhen ist vor allem: zu teuer!

Sein Preis dürfte bei weit über 100 Millionen Euro Ablöse liegen, hinzukommt ein Gehalt im oberen zweistelligen Millionenbereich. Für die Bayern ist das nicht zu stemmen, wenngleich Ehrenpräsident Uli Hoeneß zuletzt bei Sky die Tür für einen 100-Millionen-Transfer bei den Bayern geöffnet hatte.

Interessant: Nach Informationen von Sky würde Osimhen liebend gerne zum FC Bayern wechseln, trotz seines Traums von der Premier League. Doch daraus wird wohl nichts. Zumal der deutsche Rekordmeister erst vor wenigen Tagen mit Eric Maxim Choupo-Moting bis 2024 verlängert hat und neben ihm Sadio Mané, Thomas Müller und Supertalent Mathys Tel für die Sturmspitze in der kommenden Saison eingeplant sind.

Spannender könnte es also im übernächsten Sommer werden. Ob Osimhen eine weitere Saison in Neapel bleibt, scheint trotz seines Vertrags bis 2025 fraglich. Nach Sky-Infos plant Osimhen seinen Wechsel in diesem Sommer. Im Interview mit SPORT1 sagte er nach dem Weiterkommen gegen Frankfurt, dass er sich nach der Saison mit seinen Beratern zusammensetzen wolle, um mit Neapel eine Lösung zu finden.

Klar ist: Osimhen hat einen XXL-Markt!

Wie in Transfer Update – Die Show am Montag enthüllt, bemühen sich derzeit vor allem Manchester United, Chelsea, Manchester City und Paris Saint-Germain um ihn.

Neben Chelsea sind vor allem die Red Devils hinter Osimhen her. Vereinsintern gilt er als einer der Wunschkandidaten für das Sturmzentrum, zumal er mit seiner Spielweise auch zu Trainer Erik ten Hag passt und Burnley-Leihgabe Wout Weghorst bislang kaum funktioniert.

Dass die Bayern allerdings für Überraschungen gut sind, bewies Sportvorstand Hasan Salihamidzic im vergangenen Sommer mit den Transfers von Sadio Mané und Matthijs de Ligt. Aktuell befassen sich die Bayern zudem weiterhin mit einem möglichen Transfer von Harry Kane, sofern der englische Superstar seinen 2024 auslaufenden Vertrag bei den Tottenham Hotspur nicht verlängern will. Das Kane-Thema ist an der Säbener Straße noch nicht vom Tisch.

Osimhen oder Kane? Hamann sagt deutlich: „Das wäre das für mich ein No-Brainer. Osimhen ist eine andere Liga und für mich momentan der beste Stürmer Europas. Er ist schnell, hat Sprungkraft, ist technisch versiert, schießt beidfüßig. Er würde besser als Kane in die Münchner Mannschaft passen, weil er ein spielender Mittelstürmer ist und Tempo hat.“

In der laufenden Saison kommt Osimhen in 28 Pflichtspielen auf 23 Tore und fünf Assists.

(Florian Plettenberg)