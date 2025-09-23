Nach Mittelfinger-Geste: DFB sperrt Union-Coach Baumgart

Union-Trainer Steffen Baumgart ist vom Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes wegen „unsportlichen Verhaltens“ für ein Spiel gesperrt worden.

Baumgart erhält ein Innenraumverbot für die Partie gegen seinen Ex-Verein Hamburger SV am Sonntag (19.30 Uhr). Das teilte der DFB am Dienstag mit. Zusätzlich wurde er zu einer Geldstrafe in Höhe von 15.000 Euro verurteilt.

Der 53-Jährige hatte beim Spiel bei Eintracht Frankfurt (4:3) zunächst eine Mittelfinger-Geste in Richtung Spielfeld gezeigt, erhielt anschließend wegen Meckerns die Gelbe Karte und wurde schließlich nach dem Schießen einer Papierkugel mit Rot des Innenraums verwiesen.

Zweite Sperre für Baumgart

Das DFB-Sportgericht berücksichtigte, dass er sich nach der Partie in der Schiedsrichterkabine für sein Fehlverhalten entschuldigte. Straferschwerend werteten die Richter jedoch, dass sein Auftreten eine weitere Eskalation – insbesondere im Zuschauerbereich – hätte begünstigen können.

Der Union-Coach darf gegen den HSV somit weder mittelbar noch unmittelbar Kontakt zu seiner Mannschaft aufnehmen. Er ist zum zweiten Mal in seiner Trainerkarriere für ein Spiel gesperrt.

(SID/sport.sky.de).

Beitragsbild: Imago.