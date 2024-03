Nach Neuer-Verletzung: Nagelsmann äußert sich zu Einser-Frage

Der deutsche Fußball-Teamchef Julian Nagelsmann plant weiter mit Manuel Neuer als Nummer eins für die Heim-EM, auch wenn der Bayern-Tormann nach einer Trainingsverletzung für die März-Länderspiele gegen Frankreich und die Niederlande ausfällt.

„Die Entscheidung ändert sich nicht durch einen Muskelfaserriss“, sagte Nagelsmann am Freitag in Lyon: „Es ist nur eine kleine Verletzung, er fällt keine acht Monate aus.“

Magath über Neuer: “Frage mich, warum man ihn überhaupt in Frage stellt“

Der 37-jährige Neuer sollte am Samstag in Lyon sein Comeback nach seinem schweren Beinbruch nach der WM 2022 in Katar im DFB-Tor geben. Er verletzte sich aber im Training am Oberschenkel. Im Groupama Stadium wird nun Marc-André ter Stegen vom FC Barcelona spielen. „Ich bin Gott froh, dass wir zwei Weltklassentorhüter haben. Marc hat die Chance, jetzt da zu sein“, sagte Nagelsmann über den 31-jährigen, den bei der EURO ein weiteres Turnier als Nummer zwei hinter Neuer erwartet.

“Kann jede Meinung verstehen“ – Nagelsmann zum Ausrüsterwechsel

Über die EM-Rollen hatte Nagelsmann mit den beiden deutschen Top-Torhütern vor Neuers Verletzung Gespräche geführt. „Ich revidiere nicht jede Entscheidung. Manu hat extrem lange gespielt“, sagte der Coach. Neuer werde mit der Verletzung wohl nur zehn Tage ausfallen. Der Weltmeister von 2014 kann aber nun erst in den letzten Testspielen vor dem EM-Beginn Anfang Juni gegen die Ukraine und Griechenland wieder im DFB-Tor stehen.

(APA).