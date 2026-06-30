Nach Paraguay-Debakel: Neuer bestätigt erneuten DFB-Abschied

Neuer ist 40 Jahre alt, die Niederlage gegen Paraguay (3:4 im Elfmeterschießen) war sein 128. Länderspiel. In der „ewigen“ DFB-Liste liegt der Weltmeister von 2014 damit auf Rang fünf hinter Lothar Matthäus (150), Miroslav Klose (137), Thomas Müller (131) und Lukas Podolski (130) – allesamt ebenfalls Weltmeister.

Welche Kollegen außerdem aus eigenen Stücken ihre DFB-Karriere beenden, bleibt vor der EM 2028 in Großbritannien und Irland abzuwarten. Neuer ist mit Abstand der Älteste, zu den wenigen anderen Ü-30ern im Team gehört auch Kapitän Joshua Kimmich (31) – der einen Rücktritt ausschloss. „Ich werde immer die Power haben für einen neuen Anlauf. Was ich niemals tun werde, ist: aufgeben“, sagte er.