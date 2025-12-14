Nach Pleite in Hartberg: WSG Tirol bereitet formellen Protest vor

Nach der 1:2-Niederlage beim TSV Hartberg steht die WSG Tirol nach Sky-Informationen vor einem offiziellen Protest gegen die Spielbeglaubigung. Die „Tiroler Tageszeitung“ berichtete zuerst.

Auslöser ist eine aus Sicht des Klubs inkorrekte Spielfortsetzung unmittelbar vor dem Elfmeter, der letztlich den Sieg für Hartberg bedeutete.

Fridrikas-Einwechslung laut Köck irregulär

Im Mittelpunkt steht die Einwechslung von Hartberg-Stürmer Lukas Fridrikas. Aus Sicht der WSG musste der Angreifer bei einem Dreifachwechsel in der 66. Minute noch Teile seiner Ausrüstung korrigieren. Im Anschluss sei Fridrikas während des laufenden Spiels aufs Feld gekommen, was einen Regelbruch darstellen würde. Demnach gab es bis zum Elfmeterfoul (70.) keine Spielunterbrechung. Ein Videomitschnitt, der dem Klub vorliegt, soll diesen Ablauf bestätigen.

WSG-Sportchef Stefan Köck meint gegenüber Sky: „Es geht um den Wechsel von Fridrikas. Da war keine Spielunterbrechung beim Wechsel. Er sollte eingewechselt werden, dies wurde vom Schiedsrichter aufgrund mangelhafter Ausrüstung (…) vom Schiedsrichter verweigert. Und in den IFAB Regeln ist klar festgehalten, dass ein Spieler nur bei einer Spielunterbrechung ins Spiel genommen werden kann. Fridrikas wurde aber während unseres Angriffs auf Spielfeld gewunken und hat wenige Sekunden später den Elfmeter herausgeholt. Somit ist das – aus unserer Sicht ein Regelbruch, durch welchen wir einen klaren Nachteil hatten.“

WSG will formellen Protest am Montag einbringen

Neben der strittigen Einwechslung sorgt eine Reihe weiterer Szenen für Unmut bei den Tirolern. Cheftrainer Philipp Semlic, der gemeinsam mit Abwehrspieler David Kubatta spät im Spiel die Rote Karte sah, spricht von einem „sehr bitteren Nachmittag“. Semlic reiste mit Bauchweh in einen Kurzurlaub: „Wir haben uns in allen Schlüsselsituationen stark benachteiligt gefühlt.“

Der Klub will den formellen Protest am Montag bei der Bundesliga einbringen.

