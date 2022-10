Nach Randalen: PSV im nächsten EL-Auswärtsspiel ohne Fans

via

via Sky Sport Austria

Weil die eigenen Anhänger in der Vorwoche beim Match gegen Arsenal randaliert haben, muss PSV Eindhoven das nächste Europa-League-Auswärtsspiel ohne eigene Fans bestreiten. Das teilte die Europäische Fußball-Union am Donnerstag mit. PSV-Fans hatten im Emirates Stadium Sitze aus der Verankerung gerissen und Leuchtraketen gezündet, Arsenal gewann die Partie mit 1:0. Das nächste Auswärtsspiel von PSV mit dem Österreicher Philipp Mwene findet am 3. November bei Bodö/Glimt statt.

Zusätzlich muss der niederländische Club 40.000 Euro Strafe zahlen. Die UEFA ordnete vor dem Rückspiel gegen Arsenal am (heutigen) Donnerstagabend außerdem an, dass sich die PSV-Verantwortlichen binnen 30 Tagen bei Arsenal melden müssen, um die für die Londoner entstandenen Schäden zu begleichen.

