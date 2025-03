Nach Rose-Entlassung: Nachfolger bereits fix

Was Sky zuvor berichtet hat, ist nun offiziell: Zsolt Löw wird die Nachfolge interimsmäßig bis zum Saisonende bei RB Leipzig übernehmen. Der deutsche Bundesligist hatte sich zuvor von Marco Rose getrennt.

Die Verkündung erfolgte am Sonntagnachmittag. Löws Aufgaben sind klar: Eine Platzierung unter den ersten Vier plus DFB-Pokal-Sieg. Co-Trainer wird Peter Krawietz, die erste Trainingseinheit erfolgt am Montag. Löw war zuvor als „Head of Soccer Development“ bei Red Bull angestellt. Diesen Job wird er danach weiter ausführen, teilte RB mit.

(skysport.de) / Bild: Imago