Nach Sallinger-Abgang: Hartberg verpflichtet Torhüter

Ammar Helac unterschreibt beim TSV Hartberg einen Einjahresvertrag mit Option auf Verlängerung. Das gibt der Bundesligist am Donnerstag bekannt.

Der 27-Jährige spielte zuletzt beim SCR Altach. Der ehemalige U21-Teamspieler war davor bei Austria Lustenau, Austria Wien und BW Linz unter Vertrag. Der gebürtige Linzer hat sechs BL-Einsätze sowie 69 Zweitliga-Partien in den Beinen. In Hartberg folgt Helac auf Raphael Sallinger, der nach Schottland zum FC Hibernian wechselte.

Ammar Helac: „Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und das Vertrauen, das mir gegeben wurde. Meine Ziele sind ganz klar, dass wir so erfolgreich wie möglich Fußball spielen. Meine Aufgabe wird es sein, die Mannschaft nach vorne zu pushen, Gas geben im Training, damit wir eine gute Intensität haben und erfolgreich sind.“

Obmann und Geschäftsführer Erich Korherr: „Es war wichtig für uns auf der Torhüterposition den Markt gut zu analysieren. Jetzt sind wir froh mit Ammar einen österreichischen Torhüter für uns gewonnen zu haben. Er kennt die Liga, bringt eine gute Größe mit, passt in unser Anforderungsprofil und ist im besten Fußballeralter. Charakterlich und sportlich eine Bereicherung für den TSV.“

Hartberg verlassen hat Mateo Karamatic. Der 23-jährige Abwehrspieler heuerte beim Al-Nasr SC in den Vereinigten Arabischen Emiraten an. Die in der Bundesliga nicht eingesetzten Michael Hutter und Sandro Schendl wechseln in die Regionalliga Ost zum SV Oberwart.