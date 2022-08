Nach Sieg in Molde sieht Dutt die Chancen „50:50“

Der WAC hat für den anvisierten Einzug in die Gruppenphase der Fußball-Conference-League noch ein hartes Stück Arbeit vor sich. Zunächst aber kehrten die Kärntner mit einem wacker erkämpften 1:0-Sieg in Molde und einer aussichtsreichen Ausgangsposition für das Rückspiel zurück in die Heimat. „Das war jetzt eine Halbzeit, mehr nicht“, wusste Robin Dutt, dass das Play-off-Duell mit dem norwegischen Tabellenführer längst nicht entschieden ist. „Die Chancen stehen weiter 50:50.“

Im spärlich besuchten Aker-Stadion von Molde wurden die Wolfsberger über weite Strecken in den Verteidigungsmodus gezwungen. „Es war das Glück des Tüchtigen. Die Jungs haben sich richtig reingehauen“, sagte Dutt über den Spielverlauf vor und nach dem „hervorragend gesetzten Konter“, den Tai Baribo in der 22. Minute per Kopf vollendete.

Goalie Hendrik Bonmann hatte das Tor mit seinem weiten Abschlag eingeleitet – und war bei einigen brenzligen Aktionen ein sicherer Rückhalt. „Wir haben es kämpferisch richtig gut gemacht und die richtige Körpersprache für das Spiel gezeigt. Wir hatten natürlich auch ein bisschen Glück, so ehrlich muss man sein. Aber Glück muss man sich erarbeiten“, sagte der Sommerneuzugang vom deutschen Drittliga-Absteiger Würzburger Kickers.

Den Europacup-Auswärtssieg wollte Bonmann angesichts des mit allen tauglichen Mitteln errungenen Kampfsieges entsprechend eingeordnet wissen. „Wir haben in Molde gespielt. Wie ich erfahren habe, haben die die letzten acht internationalen Heimspiele nur einmal – gegen Arsenal – verloren.“ Er war deswegen „richtig stolz“ auf die Leistung und warnte vor dem Entscheidungsspiel im Klagenfurter Wörtherseestadion am kommenden Donnerstag (19.00 Uhr). „Es sind erst 50 Prozent rum. Ich hoffe, dass wir daran auch im Rückspiel anknüpfen können.“

Molde indes dürfte vorwiegend darauf hoffen, dass Magnus Wolff Eikrem in einer Woche wieder etwas fitter ist. Nach der Auswechslung des zuletzt verletzt fehlenden Spielgestalters riss der Faden im zuvor dominanten Molde-Spiel beinahe komplett ab.

Artikelbild: GEPA