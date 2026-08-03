Nach Testspiel-Schock: Entwarnung bei Schalke-Legionär Ljubicic

Entwarnung beim deutschen Bundesliga-Aufsteiger Schalke 04: ÖFB-Legionär Dejan Ljubicic hat sich im Testspiel gegen den Regionalligisten Hessen Kassel (5:0) offenbar nicht schwerer verletzt.

Der 28-Jährige, der am Samstag in der zweiten Halbzeit humpelnd vom Platz musste, erlitt lediglich eine „kleine Wadenverletzung“ und wird vorerst mit dem Training aussetzen. Das gaben die Königsblauen am Montag bekannt.

Weniger erfreuliche Nachrichten gibt es hingegen von Robin Gosens. Auf den prominenten Neuzugang muss Schalke „bis auf Weiteres“ verzichten. Der ehemalige deutsche Nationalspieler zog sich wie Ljubicic beim Testspiel eine nicht näher definierte Oberschenkelverletzung zu. Zur voraussichtlichen Ausfalldauer machte der Klub keine Angaben.

Zurück aus seinem WM-Urlaub ist zudem der Bosnier Nikola Katic, der am Dienstag ins Teamtraining einsteigen wird.