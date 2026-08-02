Bei Schalke-Testspielsieg: Nächster ÖFB-Legionär verletzt

Der FC Schalke 04 scheint auch in dieser Saison nicht vom Verletzungspech verschont zu bleiben.

Die Knappen müssen vorerst bereits ohne Adrian Gantenbein planen. Nun mussten im Testspiel bei Hessen Kassel zwei weitere Leistungsträger vorzeitig vom Platz.

Sportlich hatte Trainer Miron Muslic nichts zu bemängeln nach dem Testspiel des FC Schalke 04 bei- deutschen Regionalligist Hessen Kassel. Die Knappen siegten nach Treffern von Kenan Karaman (36.), ÖFB-Neuzugang Junior Adamu (40.), Adil Aouchiche (57.), Moussa Sylla (60.) und Satoshi Tanaka (74.) deutlich mit 5:0. Der Coach war vor allem davon angetan, dass seine Mannschaft auch „in der 85. Minute noch voll ins Gegenpressing“ ging, wie er gegenüber der Vereinsmedien erklärte.

Nicht nach Muslics Geschmack war aber sicherlich, dass sich das Lazarett bereits in der Vorbereitung schon füllt. Beim letzten Testspiel des Trainingslagers im Stubaital gegen Fagiano Okayama verletzte sich bereits Rechtsverteidiger Adrian Gantenbein. Nach Informationen von Sky Sport ist das Syndesmoseband betroffen. Dies könnte eine Ausfalldauer von bis zu drei Monaten nach sich ziehen.

Ljubicic in zweiter Spielhälfte verletzt ausgewechselt

Gegen Kassel erwischte es nun auch noch Neuzugang Robin Gosens und mit ÖFB-Legionär Dejan Ljubicic einen der Leistungsträger der vergangenen Rückrunde. Gosens wurde bereits kurz nach Anpfiff von Sercan Sararer getroffen. Er musste nach genau einer Viertelstunde humpelnd vom Platz und wurde durch Youngster Vitalie Becker ersetzt.

In der zweiten Halbzeit der nächste Verletzungsschock. Ljubicic blieb in der 57. Minute nach einem Zweikampf an der Nähe der Seitenlinie liegen und musste das Spielfeld von Betreuern gestützt verlassen. Der ÖFB-WM-Teilnehmer konnte kaum selbst auftreten. Für ihn kam Tanaka ins Spiel.

MRT soll Klarheit bringen

Bei beiden Profis ist nach Informationen von Sky Sport eine MRT-Untersuchung nach der Rückkehr nach Gelsenkirchen geplant. Bei Gosens ist der Oberschenkel betroffen, bei Ljubicic geht es um das Knie. Die Untersuchung soll Klarheit bringen, ob und wie lange das Duo ausfällt.