Offiziell: Daghim verlässt Red Bull Salzburg

Der Wechsel von Adam Daghim von Red Bull Salzburg zur TSG Hoffenheim ist offiziell. Die Vereine haben den Transfer des 20-jährigen Offensivspielers bestätigt.

Nach Sky-Informationen beträgt die Ablösesumme 13 bis 14 Millionen Euro und kann durch erfolgsabhängige Boni noch weiter ansteigen. Daghim unterschreibt bei der TSG einen Vertrag bis 2031.

OFFIZIELL: Adam Daghim wechselt in die deutsche Bundesliga und spielt künftig für die TSG 1899 Hoffenheim. Alles Gute, Adam! ❤️ pic.twitter.com/YdBDhQVkFq — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) August 2, 2026

Der Däne reiste am Samstag nach Deutschland. Nach dem erfolgreichen Medizincheck wird Daghim direkt ins Trainingslager der Hoffenheimer nach Tirol nachreisen und dort erstmals mit seiner neuen Mannschaft arbeiten.