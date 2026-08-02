Last-Minute-Sieg für Rapids ECL-Qualigegner Paide vor Hinspiel

Rapids Gegner in der Conference-League-Qualifikation Paide Linnameeskond fährt vor dem Drittrunden-Hinspiel einen späten Sieg in Estlands Liga ein.

Die Europacup-Starter besiegen FC Kuressaare dank eines Siegestreffers in der Nachspielzeit (90.+2) durch Pa Modou Sohna zuhause mit 1:0. In der estnischen Ganzjahresmeisterschaft steht der SCR-Kontrahent nach 21 Spielen auf dem vierten Platz. Paide verlor wettbewerbsübergreifend nur eines der letzten zwölf Matches, ist gegen Rapid aber klarer Außenseiter.