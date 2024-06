Nach Verletzung: Polen-Coach gibt Update zu Lewandowski

Es war ein Schock für das polnische Team im letzten EM-Test am Montagabend als der Superstar Robert Lewandowski schon früh verletzt vom Platz musste.

Nun scheint die Verletzung allerdings nicht so schlimm wie befürchtet zu sein. Die EM-Teilnahme des polnischen Stürmerstars ist offenbar nicht in Gefahr. Der Torjäger musste beim 2:1-Sieg im letzten Testspiel gegen die Türkei schon in der ersten Halbzeit ausgewechselt werden.

Polens Trainer Michal Probierz gab in der Nacht jedoch eine vorsichtige Entwarnung: „Robert hat nur eine leichte Verletzung und wir hoffen, dass es keine Probleme gibt.“

Polen trifft in der ÖFB-Gruppe D zum EM-Auftakt am Sonntag (16. Juni) auf die Niederlande. Das Duell gegen Österreich folgt am 21. Juni in Berlin.

Bild: Imago