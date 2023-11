Nach Zusammenbruch: Ex-Lustenau-Profi Dwamena verstorben

Große Trauer um einen ehemaligen Stürmer der österreichischen 2. Liga: Ex-Lustenau- und Liefering-Spieler Raphael Dwamena ist mit nur 28 Jahren verstorben.

Der ghanaische Offensivspieler war zuvor während eines Spiels seines Vereins KF Egnatia zusammengebrochen, mittlerweile bestätigte der albanische Verband erste Medienberichte seines tragischen Ablebens.

Dwamena war hierzulande bei Liefering, Austria Lustenau sowie später für Blau-Weiß Linz aktiv und bestritt in Österreichs Fußball insgesamt 52 Pflichtspiele. Über die darauffolgenden Stationen FC Zürich, Levante und Saragossa spielte sich der Mittelstürmer sogar ins ghanaische Nationalteam und überzeugte in der laufenden Spielzeit mit zwölf Toren und ebenso vielen Pflichtspielen. Darüber hinaus stand Dwamena bis zuletzt an der Spitze der ligaweiten Torschützenliste.

Zusammenbruch bei Cupspiel als tragische Vorgeschichte

Die Tragödie um den zuletzt in Albanien aktiven Profi besitzt leider eine bekannte Vorgeschichte: Beim ÖFB-Cup-Duell der Linzer gegen Hartberg im Oktober 2021 brach der Profi zusammen, woraufhin die Partie abgebrochen werden musste.

Dwamena gab in den Tagen danach allerdings bereits Entwarnung und entschloss sich dazu, seine Profikarriere fortzusetzen. Seit 2020 spielte er mit einem Defibrillator, drei Jahre zuvor war indes ein Medizincheck bei Premier-League-Verein Brighton & Hove Albion negativ ausgefallen.

