Nack Eklat: Zverev entschuldigt sich für Wutanfall

Das deutsche Tennis-Ass Alexander Zverev ist nach einem Ausraster samt Attacke auf den Schiedsrichterstuhl vom ATP-500-Turnier in Acapulco ausgeschlossen worden. Der Olympiasieger hatte am Dienstag (Ortszeit) unmittelbar nach seiner 2:6,6:4,6:10-Niederlage im Doppelbewerb mit Marcelo Melo aus Brasilien gegen die britisch-finnische Paarung Lloyd Glasspool/Harri Heliövaara die Nerven verloren und mehrfach mit seinem Schläger auf den Sitz des Referees eingeprügelt.

Zverev bittet um Entschuldigung

Stunden später entschuldigte sich der Deutsche via Instagram. „Es ist schwer in Worte zu fassen, wie sehr ich mein Verhalten während und nach dem gestrigen Doppel bereue. Ich habe mich privat beim Stuhlschiedsrichter entschuldigt, weil mein Ausbruch ihm gegenüber falsch und inakzeptabel war, und ich bin nur von mir selbst enttäuscht. […] Ich möchte mich auch bei meinen Fans, dem Turnier und dem Sport, den ich liebe, entschuldigen.“, so Zverev in seinem Statement.

Die Entschuldigung von Zverev im Wortlaut:

