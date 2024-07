Nadal noch nicht zufrieden mit seinem Spiel

Tennisstar Rafael Nadal ist kurz vor Beginn der Olympischen Sommerspiele in Paris noch nicht zufrieden mit dem Niveau seines Spiels. Nach dem verlorenen Finale beim Sandplatzturnier in Båstad (Schweden) zeigte sich der Spanier selbstkritisch. „Das Niveau war weit von dem entfernt, wie es sein sollte. Wahrscheinlich auch die Energie. Es war eine lange Woche mit langen Matches“, sagte der der 22-fache Grand-Slam-Gewinner. Froh war er aber, dass sein Körper gehalten habe.

Nadal, der fast das gesamte Jahr 2023 wegen eines Hüftproblems aussetzen musste und in diesem Jahr wegen Verletzungen nur sechs Turniere bestreiten konnte, hatte am Sonntag im Endspiel gegen den Portugiesen Nuno Borges klar in zwei Sätzen verloren. „Mental und körperlich bin ich es nicht gewohnt, vier Tage hintereinander zu spielen und lange Matches zu bestreiten“, meinte der 38-Jährige.

„Ich muss gut analysieren und den Grund finden, warum ich so gespielt habe, auch wenn die Energie nicht gestimmt hat … Solche Dinge können passieren, und das ist die Situation. Ich muss nicht lügen oder etwas verbergen“, erklärte Nadal, der in Paris zum Ende seiner Karriere noch einmal olympisches Edelmetall holen will. Der ehemalige Weltranglistenerste gewann 2008 Gold im Einzel und 2016 Gold im Doppel.

(APA)/Bild: Imago