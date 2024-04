Nadal scheitert in Barcelona

Tennis-Topstar Rafael Nadal ist bei seinem Comeback-Event in Barcelona früh gescheitert. Der 37 Jahre alte Spanier unterlag in der zweiten Runde dem Australier Alex de Minaur 5:7, 1:6.

Am Vortag hatte Nadal nach langer Verletzungspause eine erfolgreiche Rückkehr auf die Tour gefeiert. Mehr als drei Monate nach seinem letzten Match hatte der 14-malige French-Open-Sieger seine Auftaktpartie gegen Flavio Cobolli aus Italien klar gewonnen.

Letztes Spiel von Nadal in Barcelona?

Barcelona galt in seiner Vorbereitung somit als wichtiges Turnier. Zwölf Mal triumphierte Nadal bereits im ältesten Tennis-Klub Spaniens, dessen Center Court seit 2017 seinen Namen trägt.

Allein durch seinen am Dienstag eingefahrenen Auftaktsieg bei seinem wahrscheinlich letzten Barcelona-Antreten gegen den Italiener Flavio Cobolli machte Nadal weit mehr als 100 Plätze gut und wird in der Weltrangliste knapp außerhalb der Top 500 aufscheinen. Der Iberer benötigt per 10. Juni einen Platz in den Top 400, um sein Olympia-Ticket sicher zu haben. Das beruht auf einer neuen, zwei Gewinnern von Grand-Slam-Turnieren bevorzugende Regelung. Auch Dominic Thiem scheint derzeit auf diesen Passus hoffen zu müssen, „nur“ ein Major-Titel könnte für ihn da aber zu wenig sein.

Nadal war wegen einer Hüftverletzung fast das gesamte Jahr 2023 ausgefallen. Nach seinem Comeback im Januar 2024 musste er wegen eines Muskelfaserrisses auf die Australian Open verzichten. Seitdem scheiterten mehrere Versuche des Olympiasiegers von 2008 für eine Rückkehr auf die ATP-Tour.

(SID)/Bild: Imago