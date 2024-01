Nächste Bayern-Verletzung! Coman fällt monatelang aus

Schockmoment beim FC Bayern! Kingsley Coman muss im Duell mit dem FC Augsburg in der 26. Minute gestützt ausgewechselt werden. Nun ist die Diagnose da.

Bei der Entstehung des 1:0 durch Aleksandar Pavlovic verletzte sich der Franzose, als FCA-Angreifer Philip Tietz mit vollem Gewicht auf seinen linken Fuß fiel. Coman konnte nicht mehr auftreten und musste verletzt raus. Für ihn wurde Mathys Tel eingewechselt.

Das Stadion musste der Franzose auf Krücken verlassen. Nun ist auch die Diagnose da: Nach Sky-Informationen hat sich Coman einen Innenbandriss im linken Knie zugezogen und fällt zwischen zwei und drei Monate aus. Die Bild hat zuerst über die Diagnose berichtet.

Tuchel gibt Update zu Coman

Nach dem 3:2-Sieg der Bayern in Augsburg sagte Thomas Tuchel im Sky-Interview: „Knieverletzung. Endgültig müssen wir abwarten, bis die Bilder mehr sagen. Aber natürlich eine einigermaßen schwere Verletzung, sehr schmerzhaft. Er ist direkt rausgegangen, gab keine Chance zum Weiterspielen. (…) Wir werden morgen die Bänder im Knie checken, ich kann jetzt nicht spekulieren, aber es ist extrem schmerzhaft gerade.“ Die ohnehin angespannte Verletzungssituation der Münchner spitzt sich weiter zu.

Nächster Ausfall nach Laimer

Trainer Thomas Tuchel musste in Augsburg auf Dayot Upamecano und ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer (beide Muskelverletzung) sowie Joshua Kimmich (Schulter) verzichten. Zudem fehlen den Bayern auch weiterhin die Langzeitverletzten Serge Gnabry (Muskelsehnenverletzung im linken Adduktorenbereich), Bouna Sarr (Kreuzbandriss) und Daniel Peretz (Innenbandverletzung am rechten Knie). Min-Jae Kim und Noussair Mazraoui sind ebenfalls derzeit nicht im Aufgebot, da sie mit ihren Nationalteams an den Kontinentalmeisterschaften teilnehmen.

Der Coman-Schock trifft die Münchner zwei Wochen vor dem Bundesliga-Gipfel bei Bayer Leverkusen und dem folgenden Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Lazio Rom (beide Matches LIVE bei Sky!) angesichts der langen Ausfallliste besonders hart.

