Die nächste Champions-League-Sensation im Norden Norwegens ist perfekt: FK Bodö/Glimt besiegt im Playoff-Hinspiel der K.O.-Phase Inter Mailand zuhause mit 3:1.

Nach Siegen über Manchester City und Atletico Madrid gelingt dem nordischen Favoritenschreck damit die nächste Überraschung. Atletico verpasste währenddessen mit einem 3:3-Remis gegen Club Brügge den vollen Erfolg.

Inter gehörig unter Zugzwang

Vorjahresfinalist Inter Mailand droht in der Champions League das frühe Aus. Der italienische Vizemeister steht vor dem Rückspiel am kommenden Dienstag (21.00 Uhr) im Kampf um das Achtelfinale nun mächtig unter Zugzwang.

Francesco Pio Esposito (30.) gelang für die Mailänder am Mittwochabend lediglich der zwischenzeitliche 1:1-Ausgleich. Sondre Brunstad Fet (20.) hatte die Gastgeber zuerst in Führung gebracht, nach der Pause schlug Bodö/Glimt dann binnen drei Minuten doppelt zu: Jens Petter Hauge (61.) stellte auf 2:1, Kasper Högh (64.) erhöhte.

Für Bodö/Glimt ist es der nächste Achtungserfolg auf der großen CL-Bühne. Der Klub steht erstmals in der K.O.-Phase der Champions League und hatte in dieser Saison bereits Pep Guardiolas Manchester City vor eigenem Publikum auf dem Kunstrasen im Aspmyra Stadion in Bodö mit 3:1 bezwungen. Auch Atlético Madrid (1:2) hatte Ende Januar vor eigenem Publikum das Nachsehen gehabt, Borussia Dortmund war im Dezember beim 2:2 gegen die Norweger ins Straucheln geraten.

Atletico verspielt zweimalige Führung in Brügge

Atlético Madrid verspielte beim 3:3 (2:0) beim FC Brügge zweimal eine Führung und damit eine bessere Ausgangslage im Kampf um die Runde der letzten 16. Julian Alvarez (8.) traf früh per Handelfmeter, Ademola Lookman (45.+4) erhöhte kurz vor der Pause. Die Belgier kamen durch Raphael Onyedika (51.) und Nicolo Tresoldi (60.) zurück, ehe ein Eigentor von Joel Ordonez (79.) die Gäste erneut in Front brachte. Doch Christos Tzolis glich kurz vor Schluss (89.) zum 3:3 aus.

Leverkusen dank Doppelpacker Schick auf Achtelfinal-Kurs

Bayer Leverkusen darf dank Torgarant Patrik Schick und einer erwachsenen Teamleistung vom nächsten Achtelfinaleinzug in der Champions League träumen. In einem intensiven Playoff-Hinspiel triumphierte die Werkself bei Olympiakos Piräus trotz vieler ungenutzter Gelegenheiten in der ersten Hälfte mit 2:0 (0:0).

Vor dem Rückspiel am Dienstag (21 Uhr) in der heimischen Arena ist die Ausgangslage für den deutschen Vizemeister nun hervorragend. Topstürmer Schick schlug in der zweiten Hälfte innerhalb von kurzer Zeit gleich zweimal zu (60./63.) und verpasste der zuvor beeindruckenden Stimmung im Stadio Georgios Karaiskakis einen herben Dämpfer.

Alle Tore bei Bodö vs. Inter:

1:0 Sondre Fet (20.)

1:1 Francesco Pio Esposito (30.)

2:1 Jens Petter Hauge (61.)

3:1 Kasper Høgh (64.)

