Nächste Enttäuschung: Potapova in Wimbledon klar out

Anastasia Potapova unterlag am Abend der Spanierin Jessica Bouzas Maneiro überraschend glatt 2:6,3:6.

Während Lilli Tagger wie zuletzt einen Fight in Runde eins verlor, kam das glatte Erstrundenaus der als Nummer 27 gesetzten ÖTV-Nummer-eins überraschend.

Potapova & Tagger starten gemeinsam im Doppel

Die Doppelstaatsbürgerin war gegen die Spanierin Jessica Bouzas Maneiro beim 2:6,3:6 in nur 73 Minuten chancenlos. Erst am Dienstag bekommt es Sinja Kraus im 3. Match nach 13.00 Uhr MESZ mit der Spanierin Oksana Selekhmeteva zu tun. Tagger und Potapova planten noch einen gemeinsamen Doppel-Auftritt beim dritten Major-Turnier des Jahres.