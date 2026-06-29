Satzgewinn zu wenig: Auftakt-Aus für Tagger in Wimbledon

ÖTV-Hoffnung Lilli Tagger scheidet in Wimbledon schon nach ihrer Auftaktpartie aus. Trotz einer starken Rückkehr im dritten Satz verliert sie gegen Lanlana Tararudee mit 6:7(3), 7:5, 4:6.

Schon der erste Satz endete haarscharf zulasten der Österreicherin mit 6:7, ehe ihr mit 7:5 ein starker zweiter Satz gelang. Im letzten bereits zwischenzeitlich mit 1:5 zurück, kämpfte sich Tagger nochmals stark heran, musste sich dann aber im finalen Satz mit 4:6 geschlagen geben.

Für Tagger geht das Turnier nur noch im Doppel mit Anastasia Potapova weiter. Die 18-Jährige war gegen Tararudee, der sie in der dritten Quali-Runde der Australian Open 3:6,0:6 unterlegen war, diesmal lange auf Augenhöhe. Nach je zwei Breakchancen zu Beginn des Matches auf beiden Seiten ging Satz eins nach 58 Minuten ins Tiebreak. In diesem erarbeitete sich die Asiatin zum 4:3 ein Minibreak und sieben Minuten später hatte sie 7:3 gewonnen.

Tagger-Comeback in Satz drei zu wenig

Im zweiten Durchgang überzeugte Tararudee lange beim Aufschlag und ließ für Tagger, die immer wieder in Führung ging, kaum Punkte zu. Doch bei 6:5 bekam die Osttirolerin ihre Chance und nutzte ihren ersten Satzball nach zwölf Winnern nur im zweiten Durchgang zum Gleichstand. Durchgang drei begann nicht nach Wunsch des ÖTV-Teenagers. Der Schützling von Francesca Schiavone musste gleich das Service abgeben, Tararudee zog auf 2:0 davon.

Als Tagger dann erneut den Aufschlag zum 0:3 abgab, schien das Match entschieden. Ihre Gegnerin servierte stark und diktierte die Ballwechsel. Bei 1:5 bäumte sich Tagger nochmals auf, schaffte nach Abwehr eines Matchballs zum 3:5 ein Rebreak und verkürzte auf 4:5. Danach nutzte Tararudee aber ihre dritte Chance zum Aufstieg.

Im Anschluss spielt auch noch Potapova. Die als Nummer 27 gesetzte ÖTV-Nummer misst sich mit der Spanierin Jessica Bouzas Maneiro. Erst am Dienstag bekommt es Sinja Kraus im dritten Match nach 13.00 Uhr MESZ mit der Spanierin Oksana Selekhmeteva zu tun.