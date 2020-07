Nächste Provokation: Bale stellt sich auf Ersatzbank schlafend

Angreifer Gareth Bale hat mit einer weiteren Provokation seinen Abgang vom spanischen Rekordmeister Real Madrid forciert.

Statt den 2:0-Erfolg der Königlichen gegen Deportivo Alaves von der Bank aus zu verfolgen, zog sich der Waliser minutenlang seine Schutzmaske für Mund und Nase über die Augen und lehnte sich auf seinem bequemen Reservistenstuhl gemütlich zurück.

This bale na cruise😂😂😂 He's living his best life pic.twitter.com/40BcPsUr9e

Ob der 30-Jährige wirklich schlief, war auf den Fernsehbildern von Gol zwar nicht zu erkennen, seinen Teamkollegen schaute er aber auf jeden Fall nicht zu. “Beschämendes Verhalten”, titelte die Marca kurz und knapp.

Nach der letzten Auswechslung Zidanes im gestrigen Spiel lachte Bale über seinen Trainer, wie ein Foto zeigt.

Gareth Bale tonight as Zidane made his 5th and final change of the evening 👀 pic.twitter.com/dyZIssRhtC

— Red Wall News 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (Q) (@RedWallNews1) July 10, 2020