Der SK Rapid gibt einen weiteren Abgang bekannt: Rechtsverteidiger Pascal Fallmann wechselt zu Erzgebirge Aue in die dritte Deutsche Liga.

Nach den ablösefreien Abgängen von Marco Grüll, Martin Moormann, Michael Sollbauer, Thorsten Schick und Bernhard Unger ist Fallmann bereits der sechste Sommer-Abgang bei Rapid.

Der Abwehrspieler spielte bereits in der vergangenen Saison in der 3. Liga Deuschlands. Für die abgelaufene Spielzeit war der 20-Jährige an die zweite Mannschaft des SC Freiburg ausgeliehen. In Freiburg absolvierte Fallmann 34 von 38 möglichen Pflichtspielen. Auch bei Rapid kam der Rechtsverteidiger zu Profi-Einsätzen. In der Saison 2021/22 stand der Defensivspieler drei Mal für die Kampfmannschaft der Grün-Weißen auf dem Feld. Für die zweite Mannschaft absolvierte Fallmann 46 Spiele in der ADMIRAL 2. Liga.

Geschäftsführer Sport Markus Katzer sagt in einer Vereinsaussendung zum Transfer: „Pascal Fallmann konnte in der vergangenen Saison die Liga, in die er nun fix wechselt, bereits gut kennenlernen und sieht dort die beste Chance, seine Karriere voranzutreiben. Ich wünsche ihm persönlich und im Namen des SK Rapid viel Erfolg und danke für seinen Einsatz im grün-weißen Trikot, das er rund ein Jahrzehnt in vielen Nachwuchsteams, der zweiten Mannschaft und rund 100 Minuten sogar bei den Profis mit Stolz getragen hat."

Fallmann geht – Kommt Karic?

Als Neuzugang in Grün-Weiß soll laut bosnischen Medien Emir Karic im Gespräch sein. Der Abwehrspieler ist nach dem Abstieg des SV Darmstadt ablösefrei zu haben. Den aktuellen Stand der Verhandlungen findet ihr HIER.

(Red.) / Bild: GEPA