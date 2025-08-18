Nächster Millionentransfer! Sangare verlässt Rapid

Mamadou Sangare steht kurz vor dem Abschied vom SK Rapid. Der malische Nationalspieler wechselt nach Frankreich.

Wie der Kurier am Montag berichtete, war das torlose Remis gegen den SCR Altach der letzte Auftritt des Mittelfeldspielers beim österreichischen Rekordmeister. Sky kann diese Informationen bestätigen, der Transfer soll noch vor dem Hinspiel im Conference-League-Playoff bei Györi ETO (Donnerstag, 19 Uhr) vollzogen werden – der 23-Jährige wird nicht mehr mit den Hütteldorfern nach Ungarn reisen.

Nach Sky-Informationen soll die Ablöse – ähnlich wie bei Rekordabgang Isak Jansson – knapp unter zehn Millionen Euro betragen. Abnehmer wird ein Klub aus der französischen Ligue 1. Sangare hat für Rapid exakt 50 Pflichtspiele absolviert. Dabei gelangen dem Malier je drei Tore und Vorlagen.

Sangare-Abgang: Wird Rapid noch einmal aktiv?

Mit den Verpflichtungen von Romeo Amane im Winter und Martin Ndzie im Sommer hat sich der SK Rapid bereits vorausschauend auf einen Abgang von Sangare vorbereitet. Während Amane bereits regelmäßig für Grün-Weiß auf dem Feld steht, fehlt bei Ndzie noch die Arbeitsgenehmigung. Im defensiven Mittelfeld dürften die Hütteldorfer daher nicht mehr am Transfermarkt aktiv werden.

Der Transfer von Celtic-Flügel Marco Tilio steht dafür kurz vor dem Abschluss. Für den australischen Nationalspieler überweist Rapid eine Leihgebühr von 400.000 Euro nach Glasgow. Zudem dürften die Hütteldorfer auch noch auf der Suche nach einem offensiven Mittelfeldspieler sein.

Bild: GEPA