Sky-Info: Das kostet Rapid der Tilio-Deal

Wie Sky gestern exklusiv berichtete, steht Celtic-Flügelspieler Marco Tilio vor einem Wechsel zum SK Rapid. Die Zahlen zum Deal.

Der neunfache australische Nationalspieler soll leihweise – inklusive Kaufoption – vom schottischen Rekordmeister Celtic Glasgow nach Hütteldorf kommen. Laut Sky-Informationen zahlen die Wiener für die kommende Saison eine Leihgebühr von 400.000 Euro.

Kommt der Flügelspieler in 20 oder mehr Pflichtspielen zum Einsatz, aktiviert sich zudem eine Kaufpflicht. Rapid müsste in dem Fall nach Sky-Infos eine Summe von 1,5 Millionen Euro an die Schotten überweisen.

Bild: Imago