Duell um Europa: So starten Rapid und Ried ins Playoff-Rückspiel

Der SK Rapid und die SV Ried duellieren sich um das letzte verbliebene Europacup-Ticket in der ADMIRAL Bundesliga.

Das Playoff-Hinspiel gewannen die Innviertler mit 2:1 – kann Rapid das Duell noch drehen und in den Europacup einziehen? Die Aufstellungen im Überblick.

Das EC-Playoff-Rückspiel zwischen Rapid und Ried ab 16:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 – streame mit Sky X!

Die Startelf von Rapid

Die Startelf von Ried

Bild: GEPA