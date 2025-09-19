Nächster Rückschlag: Vienna unterliegt Absteiger Klagenfurt

Die Vienna kassierte in der 2. Liga daheim eine 0:2-Niederlage gegen Austria Klagenfurt.

Die Vienna und Austria Klagenfurt mühten sich auf der Hohen Warte ab, keine Mannschaft vermochte sich besonders in Szene zu setzen. In der 43. Minute gelang aber den Gästen durch einen Kopfball von Marco Gantschnig die Führung, wodurch das Spiel nach der Pause an Attraktivität gewann.

Vienna nun seit fünf Spielen sieglos

Die Wiener wurden im zweiten Spiel unter Trainer Hans Kleer stärker, allerdings ließ Klagenfurt so gut wie keine Chancen zu und blieb vorne effizient: Abwehrspieler Aidan Liu (84.) sicherte mit Köpfchen den fünften Saisonsieg ab, durch den der mit drei Minuspunkten gestartete Bundesliga-Absteiger auf den vierten Platz kletterte. Die Vienna, die nunmehr seit fünf Spielen auf den nächsten Sieg wartet, rutschte dagegen auf Platz neun ab.

