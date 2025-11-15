Nächster WM-Prüfstein Tunesien: Das erwartet Österreichs U17-Team

Bisher makellos aufgetreten, geht es für die österreichische U17-Nationalmannschaft in die K.o.-Phase der Weltmeisterschaft in Katar. Im Sechzehntelfinale trifft das ÖFB-Team am heutigen Samstag auf Tunesien.

Was Österreich kann, haben die Burschen schon in der Vorrunde bewiesen: Als Gruppensieger und mit weißer Weste schreitet das Team ins Sechzehntelfinale. Nach Siegen gegen Saudi-Arabien und Mali zog Österreich bereits vorzeitig in die K.o.-Phase ein, scheint damit aber nicht genug zu haben: mit einem 4:1-Sieg gegen Neuseeland beendeten sie die Gruppenphase.

Starker Start der Tunesier

Für das Sechzehntelfinale qualifiziert haben sich die beiden besten Teams jeder Gruppe sowie die acht besten Drittplatzierten. Tunesien startete zunächst erfolgreich ins Turnier und gewann das Auftaktspiel gegen Fidschi deutlich mit 6:0. So erfolgreich sollte es jedoch nicht weitergehen: Auf den Sieg folgte eine 0:1-Niederlage gegen Argentinien und ein 0:2 gegen Belgien. Damit zogen die Afrikaner als siebtplatzierter Gruppendritter ins Sechzehntelfinale ein, wo jetzt Österreich als Zweitplatzierter Gruppensieger wartet.

PSG-Mittelfeldspieler fehlt

Eine vielversprechende Kraft fehlt Tunesien gegen Österreich. Gleich zwei Treffer gingen im Match gegen Fidschi auf das Konto von Wassim Slama, der bei der Partie sein Länderspiel-Debüt feierte. Abseits des Nationalteams kickt er für die U19-Mannschaft des französischen Spitzenklubs FC Paris Saint-Germain. Gegen Österreich fehlt Slama den Tunesiern jetzt aber. Er dürfte sich im laufenden Turnier verletzt haben – Berichten zufolge erlitt er vor wenigen Tagen einen Kreuzbandriss.

Bisherige WM-Teilnahmen

Tunesien konnte sich bisher viermal für eine U17-Weltmeisterschaft qualifizieren. 1993 schied die Mannschaft bereits in der Gruppenphase aus, 2007 und 2013 schafften es die „Eagles of Carthage“ bis ins Achtelfinale, scheiterten dort aber an Frankreich und Argentinien. 2012 gewann man den „Arab Cup U17“, was wohl den bisher größten Fußball-Erfolg einer tunesischen U17-Mannschaft kennzeichnet.

Wohin führt der Weg?

Österreich war bisher dreimal bei einer WM dabei, konnte sich im laufenden Bewerb aber erstmals über die Gruppenphase hinaus kämpfen – und dann gleich als zweitbester Gruppensieger hinter Argentinien.

Das ÖFB-Team ist also erfolgreich in die K.o.-Phase eingezogen, wo jetzt zunächst Tunesien wartet. Geht Österreich als Sieger der Partie hervor, wartet am 18. November der Gewinner des Duells England gegen Korea. Schafft es Österreich bis ins Halbfinale, könnte die Mannschaft rund um Kapitän Jakob Pokorny dort potenziell auf Deutschland treffen.

