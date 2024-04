Nagelsmann-Berater bestätigt Bayern-Gespräche

Kehrt Julian Nagelsmann zum FC Bayern zurück? Sein Berater Volker Struth verrät in einem Podcast den Stand der Dinge.

Hat der FC Bayern schon bald seinen Trainer? Wie Volker Struth, der Berater von Julian Nagelsmann, bei Spielmacher – der EM-Podcast von 360Media mit Sebastian Hellmann verrät, haben bereits Gespräche mit dem deutschen Rekordmeister über eine mögliche Rückkehr des aktuellen Bundestrainers nach München stattgefunden.

Sky hatte am Montag exklusiv über die Bayern-Entscheidung berichtet, den vor rund einem Jahr beurlaubten Nagelsmann zurück zum FCB holen zu wollen.

„Die Frage stellt mir aktuell jeder: geht der Nagelsmann wieder zu den Bayern oder was macht der Nagelsmann? (…) Das wird sich in den nächsten Tagen entscheiden. Das entscheidet sich zeitnah. In den nächsten fünf, sechs, sieben Tagen. (…) Es wäre ja totaler Quatsch zu sagen, dass wir uns nicht mit Interessenten unterhalten. Ohne dass ich jetzt sagen möchte, wer die Interessenten sind. Ich kann nur sagen, es ist nicht nur Bayern München. Das ist normal. Das ist mein Job und es wäre den Medien gegenüber ein Stück weit Verarsche, wenn man sagen würde, wir führen keine Gespräche. Natürlich führen wir jetzt Gespräche“, sagt Struth im Podcast.

Nagelsmann will Entscheidung im April

Damit bestätigt der Berater die exklusive Sky-News vom Montag. Struth: „Es ist ja auch angekündigt worden von Julian selber, dass er im April wahrscheinlich eine Entscheidung über seine Zukunft treffen wird.“ Im Sommer nimmt Nagelsmann mit der deutschen Nationalmannschaft den Gewinn der Europameisterschaft ins Visier.

Auf die Frage, was er dem 36-jährigen Coach rate, antwortet Struth: „Das zu tun, was ihn am meisten inspiriert, wo er für sich glaubt, dass das jetzt zur richtigen Zeit der richtige Ort ist, wo er vom Bauchgefühl her seine meisten Argumente, die dafür sprechen, empfindet.“

(Florian Plettenberg/sport.sky.de)/Bild: Imago